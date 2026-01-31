У Краматорському районі на Донеччині в результаті обстрілу пошкоджено магістральний газопровід.

Про це повідомляє "Донецькоблгаз".

"В результаті обстрілу пошкоджено магістральний газопровід у Краматорському районі: є ризик відключення газопостачання", – говориться у повідомленні.

"Злочинні дії російських окупаційних військ можуть призвести до того, що низка населених пунктів Краматорського району Донецької області залишиться без газопостачання", – зазначає "Донецькоблгаз".

Магістральний газопровід було пошкоджено 30 січня, внаслідок ворожого обстрілу.

Через пошкодження без газопостачання можуть залишитися Дружківка, Олексієво-Дружківка, Осикове, Кіндратівка, а також райони, які входять в Дружківську громаду.

"У період морозів окупанти навмисно б'ють по газовій інфраструктурі. Через це тисячі родин можуть залишитися без газу та тепла", – зазначає "Донецькоблгаз".

Благодійний фонд "Схід SOS" закликав мешканців Дружківської громади не зволікати з рішенням про евакуацію, зважаючи на цю ситуацію та екстремальне похолодання, яке очікується.

"Ворог продовжує щоденні нищівні обстріли житлових кварталів цих населених пунктів ракетами, керованими авіабомбами, безпілотниками. На дорогах цивільні автівки та люди стають мішенями для FPV-дронів.

