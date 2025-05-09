На Донеччині призупинили водопостачання у чотирьох містах

На півночі Донецької області внаслідок ремонту на водогоні призупинено подачу води до чотирьох міст.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні о 10:30 розпочалися ремонтні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водогону, внаслідок чого тимчасово призупинено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки", – наголосив він.

Філашкін запевнив, постачання води відновлять у повному обсязі, щойно ремонт буде завершено.

Нагадаємо:

Російська армія пошкодила два із трьох водогонів в Костянтинівці Донецької області. Вони не підлягають відновленню.