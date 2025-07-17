На оккупированной Донетчине из-за нехватки воды может остановиться Зуевская ТЭС

На оккупированной Донетчине уровень воды в Зуевском и Ольховском водохранилищах критически снизился, что ставит под угрозу работу одной из ключевых теплоэлектростанций - Зуевской ТЭС.

Об этом заявил так называемый "министр угля и энергетики так называемой "ДНР" Денис Епифанов, пишет "Реальная газета".

"Как утверждается, станция ранее обеспечивалась водой из канала Северский Донец - Донбасс, однако с 2022 года, якобы после начала полномасштабного вторжения подача прекратилась. Поэтому оккупанты задействовали Ольховское и Зуевское водохранилища.

Вода необходима для охлаждения оборудования и золоудаления", - говорится в публикации.

Если уровень опустится ниже критической отметки в 5 метров, система может засосать воздух и ТЭС остановится.

"В так называемом "минуглеэнерго" опасаются, что воды на нужды станции может не хватить, потому что уровень в Зуевском и Ольховском водохранилищах упал.

Сама станция покрывает до трети потребностей оккупированной части региона. Оккупационная "администрация" уже заявила о якобы подготовке "антикризисных мер", в частности не исключают ограничения подачи воды населению", - пишет издание.

Напомним:

Ранее сообщалось, что на захваченных российской армией территориях Донецкой области усилился дефицит воды.

Так, в Торезе Горловского район в центр города вода подается раз в три дня на 8 часов.

В селах дела обстоят еще хуже. Например, в Пелагеевке, Будуправлении, Красной звезде, Зеленой роще воду включают раз в шесть дней на 1,5-3 часа. А в поселках шахт "7-БИС" и "Объединенная" - раз в девять дней на 2 часа.

На севере Донецкой области в результате ремонта на водопроводе была приостановлена подача воды в четыре города.