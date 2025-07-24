В Одесской области взорвалось судно Администрации морпортов, есть погибшие

Вечером 23 июля взорвалось судно-земснаряд филиала "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба АМПУ.

"Судно находилось на устье "Быстрое" для проведения плановых работ с 11-ю членами экипажа. В результате взрыва погибли трое работников АМПУ. Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Другие члены экипажа сейчас находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Детали происшествия уточняются.

АМПУ обещает обеспечить всю необходимую поддержку семьям погибших и тем, кто пострадал в результате чрезвычайного происшествия.

"Морской подходной канал устье "Быстрое" временно закрыт для движения судов. Проход судов в/из морских портов Дунайского региона пока осуществляется Сулинским каналом", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что ВМС Украины запретили заход в украинские порты торговых судов, перевозящих взрывоопасные вещества. Компании-импортеры перенаправили суда с селитрой и аммиаком, которые шли в украинские порты, на Джурджулешты (Молдова) и Галац (Румыния).

В прошлом году Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море с целью повышения безопасности судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна.