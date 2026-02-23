На Одещині росіяни пошкодили підприємство й знищили автомагазин

Внаслідок нічних ударів Росії по Одещині знищений автомагазин, а на території одного з підприємств згоріли дві вантажівки та пошкоджені ще кілька транспортних засобів.

Про це пише Odessa.Online.

"На одній з локацій внаслідок обстрілу знищений автомагазин – після атаки там сталася пожежа. На території магазину вщент вигоріли дві вантажівки", – пише сайт.

Місцеві мешканці повідомляють, що загиблі — 45-річний чоловік та 20-річна дівчина — працювали в автомагазині. Під час атаки вони перебували в різних частинах великого приміщення.

Також на цій локації постраждали троє людей у віці від 23 до 45 років, двоє з них у лікарні у важкому стані.

За однією з адрес ворожого БпЛА впав на територію підприємства. Горіли два вантажних автомобілі, зазнали руйнувань виробничі будівлі. Пошкоджені ще кілька транспортних засобів.

Нагадаємо:

Уночі проти 23 лютого росіяни знову атакували припортову інфраструктуру Одеської області. Повідомлялося, що зазнала пошкоджень територія накопичувача вантажного транспорту.

