На Харківщині запровадили аварійні відключення світла

У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень електроенергії для стабілізації ситуації в енергомережі.

Про це повідомили в "Харківобленерго".

Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

В компанії нагадали, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна.

