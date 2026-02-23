На Харківщині запровадили аварійні відключення світла
Фото ілюстративне
У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень електроенергії для стабілізації ситуації в енергомережі.
Про це повідомили в "Харківобленерго".
Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.
В компанії нагадали, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна.
Нагадаємо:
