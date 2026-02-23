Українська правда
На Харківщині запровадили аварійні відключення світла

Віктор Волокіта — 23 лютого, 11:30
У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень електроенергії для стабілізації ситуації в енергомережі.

Про це повідомили в "Харківобленерго".

Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

В компанії нагадали, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна.

Нагадаємо:

Уночі проти 23 лютого росіяни знову атакували припортову інфраструктуру Одеської області: двоє загиблих та троє поранених.

