На Миколаївщині відновили систему водопостачання

У Миколаївській області завершили реалізацію проєкту відновлення системи водопостачання регіону – збудовано станцію попередньої очистки води потужністю 120 тисяч кубометрів на добу.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Понад 500 тисяч мешканців Миколаївщини тепер мають доступ до якісної питної води, зазначив він.

Міністр нагадав, що після руйнування магістрального водогону у 2022 році Миколаїв опинився перед одним із найскладніших гуманітарних викликів.

"Минулого року ми завершили будівництво нового водогону та насосних станцій, завдяки чому місто вперше з 2022 року отримало безперебійне постачання прісної води з Південного Бугу. Сьогодні фактично завершено створення нової сучасної системи водопостачання для Миколаївщини", – розповів Кулеба.

На станції впроваджено багаторівневу систему очищення та знезараження води. Комплекс працює у цілодобовому автоматизованому режимі та забезпечує підготовку води належної якості для мешканців міста.

Міністр наголосив, що очисні споруди збудовані без залучення додаткових бюджетних коштів. Майже 800 млн грн на реалізацію проєкту спрямовано завдяки економії, отриманій під час будівництва нового водогону. Зараз триває передача очисних на баланс міста Миколаїв.

До комплексного проєкту також увійшли будівництво сучасної станції очищення стічних вод у Новій Одесі та фотогальванічної електростанції, яка забезпечує додаткове живлення системи, зазначив він.

"Це робить інфраструктуру більш енергоефективною та стійкою до можливих перебоїв електропостачання", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Миколаїв отримав централізоване постачання прісної води. До того півмільйона мешканців міста залишилися без постійного водопостачання.

Вартість будівництва водогону становить 6,3 млрд грн разом із додатковими роботами, тоді як початкова становила 8,7 млрд грн. За підсумками експертизи, проведеної Агентством відновлення, проєкт вдалося здешевити на 25%.

Раніше повідомлялося, що понад 28 тисяч мешканців Дніпропетровщини отримають стабільне водопостачання після завершення будівництва нових водогонів, один з яких запустять у липні, а інший – у вересні.