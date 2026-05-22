Борги водоканалів за електроенергію перевищили 10 мільярдів: найбільші боржники

Віктор Волокіта — 22 травня, 13:59
Борги водоканалів за електроенергію станом на кінець 2025 року перевищили 10 млрд грн.

Про це пише профільне видання ExPro.

При цьому 85% усієї заборгованості сформували лише два підприємства - КП "Харківводоканал" та КП "Компанія "Вода Донбасу".

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зазначають, що основна частина боргів припадає на великі підприємства, які працюють у регіонах, що найбільше постраждали внаслідок бойових дій.

Водночас у НКРЕКП повідомили, що частина водоканалів продовжує демонструвати високий рівень платіжної дисципліни.

За результатами моніторингу діяльності підприємств у 2025 році 31 водоканал забезпечив рівень розрахунків за електроенергію понад 95%.

Середньозважений рівень оплати ліцензіатів НКРЕКП за електроенергію, спожиту упродовж 2025 року, становив 87%.

Окремі підприємства забезпечили рівень розрахунків понад 100%, зокрема КП "Нікопольське ВУВКГ" та КП "Чернігівводоканал" - по 108%, а КП "Житомирводоканал" - 107%.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд готує системні рішення для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії.

