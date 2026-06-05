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Росіяни вдарили по логістиці на півночі Житомирщини

Володимир Тунік-Фриз — 5 червня, 10:54
Росіяни вдарили по логістиці на півночі Житомирщини
Ілюстративне фото
Getty Images

Російські загарбники атакували логістичну інфраструктуру та приватну забудову північної частини Житомирської області.

Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Сили протиповітряної оборони знищили багато ворожих безпілотників, втім деякі з них все ж завдали ушкоджень інфраструктурним об'єктам. Пожежі, що виникли на місці влучаннь, ліквідували рятувальники ДСНС", – йдеться у повідомленні.

Інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило.

Нагадаємо:

4 червня Росія завдала повторного удару по терміналу компанії "Нова пошта" у Дніпрі, після того, як 3 червня його атакували дрони.

війна інфраструктура

інфраструктура

Росіяни вдарили по логістиці на півночі Житомирщини
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