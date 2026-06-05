Росіяни вдарили по логістиці на півночі Житомирщини
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Російські загарбники атакували логістичну інфраструктуру та приватну забудову північної частини Житомирської області.
Про це повідомляє очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Сили протиповітряної оборони знищили багато ворожих безпілотників, втім деякі з них все ж завдали ушкоджень інфраструктурним об'єктам. Пожежі, що виникли на місці влучаннь, ліквідували рятувальники ДСНС", – йдеться у повідомленні.
Інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило.
Нагадаємо:
4 червня Росія завдала повторного удару по терміналу компанії "Нова пошта" у Дніпрі, після того, як 3 червня його атакували дрони.