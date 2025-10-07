Миколаїв вперше з 2022 року – з централізованим постачанням прісної води

Миколаїв отримав централізоване постачання прісної води. До того півмільйона мешканців міста залишилися без постійного водопостачання.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Після того, як росіяни підірвали ключовий магістральний водогін, понад півмільйона жителів Миколаєва залишилися без постійного водопостачання. Щоб повернути людям доступ до прісної води, за рік ми побудували новий водогін – надскладний інфраструктурний проєкт", – зазначив він.

"Повністю збудовано новий трубопровід протяжністю 136 км – у дві нитки по 67,9 км кожна. Готові насосні станції", – написав він у Телеграм.

"У серпні відбулось тестове заповнення мережі з дотриманням усіх технологічних норм. Сьогодні прісна вода надходить до споживачів", – повідомив він.

"Система захищена від обстрілів, наскільки це можливо в умовах великої війни, кабельні лінії прокладені під землею, є укриття для персоналу, резервні генератори й сучасне обладнання", – додав Кулеба.

У той же час міський голова Олександр Сєнкевич застеріг, що воду з крану поки що не можна вживати. "Водогін уже під’єднано до очисних споруд водоканалу. Вода поступово змінюватиметься на краще", – говориться у Телеграм-каналі Сєнкевич Online.

Кулеба також нагадав, що завдяки експертизі Агентства відновлення вартість проєкту вдалося зменшити на понад 2,5 мільярда гривень. Вона склала 6,3 млрд грн, що на 25% менше від початкової оцінки.

"Зекономлені кошти спрямовуємо на інші об’єкти водопостачання. Реалізація цих проєктів забезпечить стабільне водопостачання для понад 180 тисяч людей", – повідомив він.

Йдеться, зокрема, будівництво водогонів для Мирівської та Томаківської громад на Дніпропетровщині, Болградського та Суворовського водопроводів на Одещині, а також водогону у Лубнах на Полтавщині та у Вапнярці на Вінниччині".

Нагадаємо:

Раніше запуск водогону у Миколаєві анонсувала прем’єр-міністерка Україні Юлія Свириденко. "Воду вже почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу. За два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх системах міста", – пообіцяла вона.

Ключовий водопровід, який забезпечував Миколаїв, росіяни підірвали ще у 2022 році У 2024 році з державного бюджету виділили 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з Південного Бугу. У підсумку проєкт обійшовся в 6,5 млрд грн, тож зекономлені кошти мають спрямувати на будівництво водогонів в інших регіонах.

Раніше повідомлялося, що в Україні завершили будівництво магістрального водогону "Інгулець — Південне водосховище", який постачає воду в Кривий Ріг та криворізький район.

На будівництво магістрального водогону компанія отримала на свої 7,4 млрд грн державних коштів, але зловмисники привласнили понад 240 млн грн, повідомила Національна поліція України. Йдеться про будівництво магістрального водогону — Інгулець-Південне водосховище.