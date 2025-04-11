На Миколаївщині обмежили рух транспорту через негоду

В Миколаївській області через погіршення погодних умов у вигляді снігу, сильного вітру, переметів, вводиться тимчасове обмеження для проїзду вантажного транспорту та автобусів.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що обмеження діють 11 квітня, з 8.50 на таких ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення:

- М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, км 55+510 – км 176+485 (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);

- Н-11 Дніпро-Миколаїв (через м. Кривий Ріг), км 179+000 – км 266+875 (від м. Новий Буг до м. Миколаїв);

- Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв, км 153+527 – км 239+664 (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаїв);

- Н-24 Благовіщенське-Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 143+000 – км 221+363 (від м. Вознесенськ до м. Миколаїв).

Про відновлення руху повідомлять додатково.

Крім цього, як повідомляє міський голова Олександр Сєнкевич, в Миколаєві у зв'язку з ускладненими погодними умовами, рух тролейбусів та трамваїв у Миколаєві здійснюється з затримкою графіків руху.

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