У Києві обмежують рух транспорту Кільцевою дорогою

У Києві тимчасово обмежують рух транспорту Кільцевою дорогою в напрямку Борщагівки через прокладання резервної тепломережі на Теремках.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

"Обмеження триватимуть орієнтовно 10 днів на ділянці Кільцевої дороги в напрямку від Одеської площі до житлового масиву Борщагівка", – зазначено у повідомленні.

Для проїзду транспорту облаштовано об'їзну дорогу з двома смугами руху, що проходить паралельно Кільцевій дорозі вулицею Лятошинського. У напрямку ж Одеської площі транспорт рухається без обмежень.

"Роботи з прокладання резервної тепломережі мають важливе значення для підвищення енергостійкості столиці. Нова тепломережа забезпечуватиме резервне теплопостачання жителям мікрорайону Теремки в умовах постійної загрози обстрілів та пошкодження ворогом об'єктів критичної інфраструктури в холодний період", – зазначили у КМДА.

Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів, звертати увагу на дорожні знаки та дотримуватися правил дорожнього руху.