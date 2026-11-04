У Києві обмежують рух транспорту Кільцевою дорогою
У Києві тимчасово обмежують рух транспорту Кільцевою дорогою в напрямку Борщагівки через прокладання резервної тепломережі на Теремках.
Про це інформує Київська міська державна адміністрація.
"Обмеження триватимуть орієнтовно 10 днів на ділянці Кільцевої дороги в напрямку від Одеської площі до житлового масиву Борщагівка", – зазначено у повідомленні.
Для проїзду транспорту облаштовано об'їзну дорогу з двома смугами руху, що проходить паралельно Кільцевій дорозі вулицею Лятошинського. У напрямку ж Одеської площі транспорт рухається без обмежень.
"Роботи з прокладання резервної тепломережі мають важливе значення для підвищення енергостійкості столиці. Нова тепломережа забезпечуватиме резервне теплопостачання жителям мікрорайону Теремки в умовах постійної загрози обстрілів та пошкодження ворогом об'єктів критичної інфраструктури в холодний період", – зазначили у КМДА.
Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів, звертати увагу на дорожні знаки та дотримуватися правил дорожнього руху.