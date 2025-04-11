"Нова пошта" попередила про можливі затримки доставок в трьох областях

"Нова пошта" попередила про можливі затримки доставок вантажів в трьох областях через складні погодні умови.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У зв’язку з негодою та обмеженням руху на дорогах у Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях сьогодні, 11.04, у цих регіонах можлива затримка доставки", – йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що попередній час доставки посилок — до 20:00. Про надходження посилки у відділення проінформують SMS-повідомленням. Якщо ви замовляли адресну доставку — очікуйте на дзвінок від кур’єра.

Нагадаємо:

В Україні через складні погодні умови знеструмлені кілька десятків населених пунктів у кількох областях.