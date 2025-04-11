В Україні знеструмлені десятки населених пунктів, електроспоживання – на високому рівні

В Україні через складні погодні умови знеструмлені кілька десятків населених пунктів у кількох областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів. Але робота ускладнюється тим, що негода триває", – зазначили в компанії.

Водночас споживання електроенергії в Україні тримається на високому рівні.

Повідомляється, що 11 квітня станом на 9:30 воно було таким же, як в цей час попереднього дня — у четвер. Причина — утримання холодної погоди на всій території України, а також висока хмарність в окремих регіонах, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Крім цього, вчора, 10 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,1% вищим, ніж максимум попереднього дня — середи, 9 квітня.

"Будь ласка, споживайте сьогодні електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 8:00 до 21:00", – закликали в "Укренерго".

Нагадаємо:

Останніми днями в Україні постійно зростає споживання електроенергії.

10 квітня станом на 9:30 рівень споживання електроенергії було на 4,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — 9 квітня.