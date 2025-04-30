На пункте пропуска "Устилуг-Зосин" частично будут ограничивать проезд
С 30 апреля начнется текущий ремонт международного автоперехода "Устилуг-Зосин" на границе с Польшей с украинской стороны.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
На этом пункте пропуска запланировано устройство водоотвода, ограждения, дорожной разметки и монтаж автоматических шлагбаумов.
По информации таможни,работы продлятся ориентировочно до 5 июня этого года. В этот период частично будут ограничивать проезд транспортных средств по полосам движения пункта пропуска.
Ранее сообщалось, что с польской стороны "Зосин - Устилуг" тоже проводится ремонт стальной пролетной надстройки моста через Западный Буг, обновление опор и подъездов к нему. Это так же приводит к частичному ограничению проезда, установлению реверсного движения только по одной полосе половины моста, затруднению и замедлению трафика.
"Рекомендуем учесть эти обстоятельства при планировании маршрута путешествия или логистики доставки товаров. При необходимости - спланировать другой, менее загруженный маршрут", - отметили в таможне.
Напомним:
На станциях "Мостиска-2" и "Ягодин" на границе с Польшей установят первые в Украине сканеры для таможенного контроля железнодорожных вагонов.