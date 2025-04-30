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На пункте пропуска "Устилуг-Зосин" частично будут ограничивать проезд

Алена Кириченко — 30 апреля, 09:25
На пункте пропуска Устилуг-Зосин частично будут ограничивать проезд
Getty Images

С 30 апреля начнется текущий ремонт международного автоперехода "Устилуг-Зосин" на границе с Польшей с украинской стороны.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

На этом пункте пропуска запланировано устройство водоотвода, ограждения, дорожной разметки и монтаж автоматических шлагбаумов.

По информации таможни,работы продлятся ориентировочно до 5 июня этого года. В этот период частично будут ограничивать проезд транспортных средств по полосам движения пункта пропуска.

Ранее сообщалось, что с польской стороны "Зосин - Устилуг" тоже проводится ремонт стальной пролетной надстройки моста через Западный Буг, обновление опор и подъездов к нему. Это так же приводит к частичному ограничению проезда, установлению реверсного движения только по одной полосе половины моста, затруднению и замедлению трафика.

"Рекомендуем учесть эти обстоятельства при планировании маршрута путешествия или логистики доставки товаров. При необходимости - спланировать другой, менее загруженный маршрут", - отметили в таможне.

Напомним:

На станциях "Мостиска-2" и "Ягодин" на границе с Польшей установят первые в Украине сканеры для таможенного контроля железнодорожных вагонов.

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