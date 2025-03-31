В Україні з'являться сканери для митного огляду вантажних вагонів

На станціях "Мостиська-2" та "Ягодин" на кордоні з Польщею встановлять перші в Україні сканери для митного контролю залізничних вагонів.

Про це повідомила пресслужба Держмитслужби.

Планується, що ї х встановлять до кінця 2025 року.

Зазначається, що також ведуться переговори щодо встановлення подібних систем на кордоні зі Словаччиною та Румунією.

Вантажні сканери дозволять проводити неінтрузивний контроль (без необхідності фізичного відкриття вагонів) для перевірки відповідності вмісту до декларацій та виявлення контрабанди.

Це повинно прискорити митні процедури та покращитт виявлення порушень.

Сканери працюватимуть цілодобово в автоматизованому режимі з можливістю двонаправленого сканування.

Технологія дозволить виявляти навіть дрібні предмети, приховані в конструкціях вагонів (наприклад, у підлозі чи стінах), та визначати матеріали за їхньою структурою.

Нагадаємо:

Державна митна служба отримала п’ять новітніх мобільних рентгенівських сканерів, які будуть сприяти виявленню прихованих товарів у транспортних засобах.