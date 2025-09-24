На Київщині відновлено 80% пошкоджених будинків – Кулеба

У Київській області відновлено вже на 80% пошкоджених російськими ударами будинків.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Це понад 24 тисячі об’єктів із 30 тисячі пошкоджених або зруйнованих – житлові будинки, школи, лікарні та інфраструктура, повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час робочої поїздки до міста Ірпінь на Київщині.

"Ірпінь серед тих міст, де результат особливо відчутний. Із 3860 пошкоджених об’єктів відремонтовані 3111 – це 81%", – зазначив він.

"Один із прикладів відновленого житла – житловий комплекс "Мюнхаузен" на Київській, 53. До великої війни тут проживало 390 мешканців, серед них – 90 дітей. У лютому 2022 року будинок постраждав від прямого влучання російського танка: вигоріли десятки квартир, були зруйновані перекриття й покрівля", – розповів міністр.

"Сьогодні будинок повністю відновлений. Укріплені конструкції, замінені плити, оновлений фасад, встановлені нові двері та вікна. Вартість робіт – понад 87 мільйонів гривень, профінансованих через UNITED24", – повідомив Кулеба.

Триває відновлення й на інших багатоповерхівках. До кінця року більшість з них будуть завершені, пообіцяв міністр.

"Паралельно продовжує діяти програма єВідновлення. На Київщині майже 16,5 тисяч родин уже отримали компенсації на суму понад 2,2 млрд грн. Ще понад 4 тисячі сімей скористалися сертифікатами на нове житло або почали будівництво власних будинків — людям виплачено понад 8 млрд грн", – зазначають у .Мінрозвитку.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що сстаном на 22 вересня за програмою єВідновлення компенсації отримали 134 771 українська родина на загальну суму 45,3 мільярда гривень.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій працює над другим пакетом підтримки прифронтових громад, у основа якого — запити самих територій. На сьогодні до переліку прифронтових віднесено 242 громади у десяти областях і працює пеший пакет програми підтримки.

Уряд виділив Мінрозвитку 1,6 млрд грн фінансування для державної програми "єВідновлення".

Київська область отримає 300 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для завершення розпочатих проєктів.

У той же час за два роки експериментального проєкту з комплексного відновлення населених пунктів відбудували лише 58 об’єктів — це лише 8% запланованих, повідомляє Transparency International Ukraine.