Андрій Муравський — 16 жовтня, 16:00
На Київщині – відключення електроенергії
Getty Images

Відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", у столиці України та на Київщині вимкнули світло.

Про це у Телеграм повідомив ДТЕК.

"За командою Укренерго у Києві знову застосовані екстрені відключення", – говориться у повідомленні.

Також екстрені відключення знову застосовані у Київській області.

Нагадаємо:

16 жовтня у різних регіонах країни почали вводити аварійні відключення світла.

Цього ж дня з 16:00 і до кінця доби ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.

Втім, НЕК "Укренерго" повідомив, що поки не планує вводити графіки погодинних відключень електроенергії для населення.

На Київщині – відключення електроенергії
