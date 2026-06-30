На Київщині після негоди світло повернули для 200 тисяч родин

На ранок ДТЕК після вчорашньої негоди відновив електропостачання для понад 200 тисяч родин у Київській області.

Про це компанія ДТЕК повідомила у Телеграм.

"Від учора енергетики ДТЕК безперервно ліквідовують наслідки потужної негоди. Роботи надзвичайно складні та потребують часу. Станом на ранок уже вдалося повернути світло для понад 200 тис. родин області", – говориться у повідомленні.

"Попри аномальну спеку, енергетики працюють без упину. Наразі одночасно задіяні 127 бригад. Робимо все можливе, щоб якомога швидше заживити всі домівки", – додали у компанії.

ДТЕК просить бути обачними і не наближатися до обірваних ліній електропередачі.

Нагадаємо:

Через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання. Через негоду без електропостачання залишаються майже 600 населених пунктів у Волинській, Житомирській, Київській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Міненерго доручило енергетичним компаніям на тлі навантаження на енергосистему через спеку збільшити ряд дій на забезпечення стабільного проходження пікових періодів споживання.

На території частини областей країни планують запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії 30 червня.

Аномальна спека в Україні призвела до перенавантаження енергосистеми: у Рівненській та Хмельницькій областях сталися аварійні знеструмлення.

У вівторок, 30 червня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.