ДТЕК побудує газову станцію потужністю 650 МВт на території Бурштинської ТЕС
Компанія ДТЕК планує будівництво газотурбінної електростанції комбінованого циклу (CCGT) потужністю 650 МВт на території Бурштинської теплоелектростанції на Франківщині.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Цей крок є частиною стратегічної програми ДТЕК з переходу з вугілля на газ і має на меті забезпечити енергетичну систему країни більш гнучкою електроенергією з меншими викидами вуглецю", – зазначили у компанії.
Компанія підписала меморандум про взаєморозуміння зі світовим енергогігантом GE Vernova з метою сприяння будівництву нової газової генерації на заході України.
Компанії співпрацюватимуть у напрямку можливого впровадження передових технологій газотурбінних установок, постачання обладнання та розробки схем фінансування проєкту, а також допоміжного обладнання для підключення електростанції до енергомережі.
Меморандум було підписано в межах Конференції з відновлення України у Гданську, Польща.
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