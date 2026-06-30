Шмигаль озвучив дії уряду направлені на покращення ситуації зі світлом

Міненерго доручило енергетичним компаніям на тлі навантаження на енергосистему через спеку збільшити ряд дій на забезпечення стабільного проходження пікових періодів споживання.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Серед доручень — переглянути графіки ремонтів на енергоблоках атомної генерації, щоб збільшити виробництво електроенергії в години максимального споживання.

Також Міненерго хоче у найкоротші терміни завершити аварійно-відновлювальні роботи на тепловій генерації та повернути в роботу обладнання загальною потужністю не менше 300 МВт.

Ще близько 300 МВт доступної потужності планують отримати за рахунок активнішого використання установок зберігання енергії для покриття пікових навантажень.

Окремо Шмигаль доручив посилити залучення когенераційних установок, зокрема газової генерації, та підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їхньої роботи.

Міненерго також має опрацювати додатковий імпорт електроенергії з країн ЄС, зокрема можливість збільшення імпорту державними підприємствами.

Шмигаль закликав споживачів обмежувати використання електроенергії у пікові години з 17:00 до 22:00, щоб знизити навантаження на систему.

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Нагадаємо:

На території частини областей країни планують запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії 30 червня.

Аномальна спека в Україні призвела до перенавантаження енергосистеми: у Рівненській та Хмельницькій областях сталися аварійні знеструмлення.

У вівторок, 30 червня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.