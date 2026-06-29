В регіонах України на завтра анонсують графіки відключення світла

На території частини областей країни планують запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії 30 червня.

Про це повідомляють пресслужби місцевих обленерго.

"За повідомленням НЕК "Укренерго" завтра, 30 червня, в період з 16:00 до 22:00 по Запорізькій області можливе застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) в обсязі однієї черги одночасно", – йдеться у повідомленні "Запоріжжяобленерго".

Також 30 червня з 16:00 до 22:00 для промисловості та бізнесу на Запоріжжі прогнозується застосування графіків обмеження потужності у повному обсязі (5 черг).

У пресслужбі регіонального обленерго додали, що остаточна інформація щодо часу і тривалості відключень, а також черг/ підчерг, що братимуть участь у ГПВ, буде оприлюднена пізніше на наших офіційних ресурсах після отримання відповідної вказівки від НЕК "Укренерго".

Запровадження графіків відключень світла на 30 червня анонсували також у Івано-Франківській, Черкаській, Миколаївській, Хмельницькій областях.

Нагадаємо:

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що в Україні зростає споживання електроенергії через спекотну погоду і нагадав громадянам подбати про те, щоб їхні гаджети і павербанки були заряджені.