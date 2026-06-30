Ціни на нафту завершують червень падінням на 20%

Ціни на нафту знизилися приблизно на 1%, розвернувши зростання попередньої сесії, і рухалися до місячного падіння, оскільки інвестори стежать за можливими переговорами США та Ірану в Досі на тлі напруженого проміжного перемир'я у чотиримісячній війні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Серпневі ф'ючерси на Brent подешевшали на 1%, або 75 центів, до $72,4 за барель. Це приблизно на $20, або 22%, нижче за рівень закриття минулого місяця.

Американська West Texas Intermediate з постачанням у серпні впала на 0,8%, або 57 центів, до $70,18 за барель. Ціни рухаються до падіння приблизно на $17, або 19%, порівняно із закриттям 29 травня.

Ціни на Brent і WTI наближаються до довоєнних рівнів.

Іранські та оманські експерти найближчими днями почнуть переговори щодо перегляду транзитних маршрутів через Ормузьку протоку, заявив у понеділок державному телебаченню заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді. Він додав, що його країна намагатиметься перешкоджати суднам за межами визначених маршрутів.

Водночас речник МЗС Ірану Есмаїл Багаеї заявив, що найближчими днями не буде переговорних зустрічей з американською стороною на жодному рівні.

Нагадаємо:

Тегеран у неділю звинуватив Сполучені Штати у порушенні перемир'я та заявив про завдані удари у відповідь по американських базах на території Бахрейту і Кувейту.