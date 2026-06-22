Наслідки аварії: ДТЕК повідомив, коли з’явиться світло у двох районах Києва
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Енергетики працюють над поверненням світла киянам у Дніпровському та Дарницькому районах столиці, де подачу електроенергії довелося аварійно зупинити.
Про це інформує ДТЕК.
"Дніпровський та Дарницький райони Києва: енергетики відновлюють світло після аварії. Електропостачання має повернутись в домівки до 16:00", – говориться у повідомленні.
Раніше з'явилася інформація про відсутність електроенергії у Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах Києва. Зупинився фунікулер і тролейбуси № 43 та № 50 на проспекті Соборності.
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Внаслідок російського масованого удару, станом на ранок 22 червня, є нові знеструмлення у семи областях країни.