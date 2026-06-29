У двох областях – аварійні знеструмлення через спеку

Аномальна спека в Україні призвела до перенавантаження енергосистеми: у Рівненській та Хмельницькій областях сталися аварійні знеструмлення.

Про це повідомляють енергетичні компанії.

"Через екстремальні погодні умови в окремих районах міста та області сталися аварійні відключення електроенергії", – повідомляє АТ "Хмельницькобленерго".

"Енергетики АТ "Хмельницькобленерго" вже працюють над відновленням розподілу електропостачання та здійснюють усі необхідні оперативні перемикання для якнайшвидшого заживлення споживачів", – говориться у повідомленні.

"Аномальна спека призвела до перенавантаження енергосистеми. Через це упродовж дня в області виникають аварійні знеструмлення", – повідомив також начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля .

Енергетики працюють в посиленому режимі, оперативно реагуючи на такі випадки.

"Загалом ситуація з електропостачанням на Рівненщині наразі контрольована", – запевнив він.

Мешканців закликають до безпечного та раціонального користування потужними електроприладами. Особливо необхідно не навантажувати систему з 16:00 до 23:00.

За прогнозами синоптиків, така спека протримається до 2 липня.

Нагадаємо:

На території частини областей країни планують запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії 30 червня.