Міненерго розповіло, у яких регіонах зафіксували знеструмлення

Через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Через негоду без електропостачання залишаються майже 600 населених пунктів у Волинській, Житомирській, Київській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання, говориться у повідомленні.

Через наслідки російських атак та аномально спекотну погоду, яка призвела до суттєвого зростання споживання електроенергії, сьогодні з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі до однієї черги.

Крім того, минулої доби у Запоріжжі внаслідок атаки ворожого FPV-дрона на громадський транспорт поранення отримала працівниця газорозподільного підприємства. Постраждалу госпіталізовано, їй надають необхідну медичну допомогу, зазначили у відомстві.

"Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", – запевняє Міненерго.

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Нагадаємо:

Міненерго доручило енергетичним компаніям на тлі навантаження на енергосистему через спеку збільшити ряд дій на забезпечення стабільного проходження пікових періодів споживання.

На території частини областей країни планують запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії 30 червня.

Аномальна спека в Україні призвела до перенавантаження енергосистеми: у Рівненській та Хмельницькій областях сталися аварійні знеструмлення.

У вівторок, 30 червня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.