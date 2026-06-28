"ДТЕК Донецькі електромережі" поверне "Укренерго" борги, але пізніше

Господарський суд Донецької області вирішив стягнути з "ДТЕК Донецькі електромережі" 13,45 млн грн боргу, відстрочивши виконання рішення суду на пів року.

Про це свідчить рішення суду від 16 червня.

На початку 2024 року "Укренерго" та "ДТЕК Донецькі електромережі" уклали договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Угода "регулює оперативно-технологічні відносини під час взаємодії сторін в умовах паралельної роботи у складі об`єднаної енергетичної системи (ОЕС) України".

У січні-лютому 2026 року у компанії з групи ДТЕК виникла заборгованість перед "Укренерго" у сумі 13,45 млн грн.

У "ДТЕК Донецькі електромережі" визнали борг, але компанія хотіла відстрочити його на 12 місяців. Серед аргументів:

"ДТЕК Донецькі електромережі" є підприємством критичної інфраструктури, без стабільної роботи якого фактично неможлива робота інших підприємств критичної інфраструктури, як то: водопостачання та водовідведення, централізованого опалення, газопостачання та інших.

Частина мереж безповоротно втрачена через постійні ворожі обстріли практично всіх районів Донецької області, а інша частина зазнала значних ушкоджень та потребує постійного відновлення.

Арештовано рахунки підприємства, тобто фактично заблоковано усю господарську діяльність, що унеможливлює здійснення будь-яких виплат.

Станом на 1 січня 2026 року дебіторська заборгованість на користь "ДТЕК Донецькі електромережі" становила 2,23 млрд грн, а станом на 1 квітня 2026 року вже 2,36 млрд грн.

Також в обгрунтуванні заяви компанія додатково посилалася на те, що їх підприємство здійснює електропостачання військовим, які проходять службу у Східному регіоні.

Суд дійшов висновку, що "ДТЕК Донецькі електромережі" надало достатніх доказів та навела переконливі аргументи, які свідчать про ускладнення негайного виконання рішення у цій справі з урахуванням соціально важливої діяльності підприємства.

"Поряд із цим, вирішуючи питання з приводу можливості відстрочення виконання рішення у цій справі, суд вважає за необхідне захистити інтереси обох сторін, в тому числі і позивача, який безумовно також зазнає негативних наслідків, спричинених військовою агресією", – зазначається в рішенні.

Тому суд вирішив стягнути 13,45 млн грн боргу, а також 3% річних у сумі 17,5 тис. грн, та відстрочити виконання рішення строком на шість місяців до 16 грудня 2026 року, що дозволить "ДТЕК Донецькі електромережі" акумулювати гроші та виконати "вкрай важливу функцію з підготовки енергосистеми Донецького регіону до опалювального періоду".

Кінцевим бенефіціаром "ДТЕК Донецькі електромережі" є Рінат Ахметов.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва стягнув з АТ "Гарантований покупець" на користь ТОВ "Солар Вейв Дніпро" 7,85 млн грн боргу, 2,3 млн грн інфляційних втрат та 3% річних у розмірі 758 тис. грн.