На Київщині ліквідували мережу нелегальних гральних закладів

Бюро економічної безпеки викрило та припинило діяльність трьох нелегальних гральних закладів у Білій Церкві, Вишневому та Миронівці Київської області.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За інформацією слідства, підпільні зали не мали ліцензії та зареєстрованої юридичної особи й не сплачували податки. Всі вони були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях. Працювали цілодобово та під час комендантської години, без вивісок чи зовнішньої реклами. Вхід контролювали камери відеоспостереження.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 30 комплектів комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери, касову техніку. Також при обшуках за місцями проживання фігурантів справи вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі та чорнову бухгалтерію.

БЕБ повідомили організатору та двом виконавцям про підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

БЕБ викрило нафтопереробний завод у місті Кривий Ріг, на якому нелегально виготовляли бензин та дизель. Його потужність сягала понад 100 тонн пального на добу.

БЕБ спільно з Нацполіцією викрили групу осіб, які організували нелегальне виробництво сигарет в приміщенні свиноферми.