Фігурант журналістського розслідування звільнився з БЕБ

Співробітник Бюро економічної безпеки Віталій Арешонков, який фігурував у журналістському розслідуванні, звільнитися напередодні співбесіди на доброчесність.

Про це пише "Радіо Свобода".

"Віталій Арешонков, про майно родини якого розповіли у розслідуванні "Схеми" (Радіо Свобода), вирішив звільнитися з БЕБ напередодні співбесіди на доброчесність", – говориться у публікації.

Арешонков очолював у БЕБ один із відділів департаменту аналізу інформації й керував профспілкою відомства.

За півтора місяця до цього "Схеми" розповіли про майно родини – по лінії дружини БЕБівця і його батька, народного депутата Володимира Арешонкова з групи "Довіра", який голосував за обмеження незалежності НАБУ і САП.

З 26 по 30 жовтня в межах другого етапу атестації в БЕБ проводили співбесіди, під час яких оцінювали "доброчесність і професійну компетентність працівників Бюро". Зокрема – співробітників центрального апарату й територіальних управлінь БЕБ.

За словами членкині Другої атестаційної комісії Катерини Бутко, 28 жовтня була запланована співбесіда на доброчесність Арешонкова, проте за день до цього, 27 жовтня, він повідомив про рішення звільнитися з Бюро за власним бажанням.

У БЕБ медіа повідомили, що Арешонков був звільнений "на підставі поданої заяви за угодою сторін" і його рішення "є виключно особистим волевиявленням".

Там запевнили, що звільнення не пов'язане ані з журналістським розслідуванням, ні зі службовою перевіркою, яку в Бюро провели після публікації. "Ознак дисциплінарного проступку в діях Арешонкова Віталія не встановлено", – зазначили у БЕБ.

"Арешонков зарекомендував себе як один із найефективніших аналітиків БЕБ. Окремо зазначаємо, що за час проходження служби", – зазначили у Бюро. І додали, що обов'язки голови профспілки, якою керував Арешонков, передадуть новообраній особі в установленому законом порядку.

У розслідуванні "Схеми" йшлося про те, що бабуся БЕБівця, матір народного депутата від групи "Довіра" Володимира Арешонкова, влітку 2022 року придбала будинок площею майже 200 квадратних метрів на Закарпатті. При чому сім'ї не вистачило би достатніх офіційних коштів на таку купівлю.

Офіційні доходи жінки за два десятиліття склали майже 300 тисяч гривень, включно з пенсією. Згідно з договором купівлі-продажу, за будинок заплатили близько 800 тисяч гривень, а за сім соток землі – 12 тисяч гривень.

Сам нардеп стверджував, що жінка вела підприємницьку діяльність, але журналістам не вдалося знайти цьому підтвердження у відкритих джерелах.

За ринковими цінами 2022 року, які у регіоні зросли в розпал повномасштабної війни, подібна нерухомість на Закарпатті могла коштувати до 100 тисяч доларів. Станом на квітень 2026 року, відповідно до даних Фонду держмайна, вартість такого будинку оцінювали приблизно у 200 тисяч доларів.

Офіційний дохід матері депутата за понад 20 років становив трохи більше 30 тисяч гривень, а також близько 270 тисяч гривень пенсії за майже 10 років.

Відповідно до декларацій Володимира Арешонкова, за понад 10 років роботи в парламенті його капітал лише зменшувався.

Нардеп заперечив свою причетність до купівлі будинку, назвавши це фінансовою справою членів родини. За його словами, будинок влітку 2022 року був недобудованим, власник його терміново продавав, щоб виїхати за кордон. Водночас журналісти знайшли фото за 2022 рік, яке депутат виклав на своїй сторінці у Facebook – де він позує на тлі того будинку.

Після приїзду журналістів на Закарпаття та розмови з нардепом менш ніж за два тижні будинок продали. За даними аналітичної системи YouControl, у березні 2026 року новою власницею стала теща Віталія Арешонкова, сина депутата, який на той момент працював керівником одного з відділів у БЕБ.

Згідно з договором купівлі-продажу, нерухомість продали за 2,8 мільйона гривень – що втричі менше за останню офіційну оцінку будинку.

Також у березні 2026 року на Віталія Арешонкова переоформили автомобіль Skoda Kodiaq 2019 року випуску і квартиру у ЖК "Файна Таун", які належали бабусі.

Загалом журналісти "Схем" виявили майна у родини співробітника БЕБ по лінії дружини щонайменше на 12 мільйонів гривень.

Нагадаємо:

Раніше заступник керівника територіального управління БЕБ на Волині не пройшов атестацію. При чому журналісти виявили, що його родина обросла мільйонними активами.