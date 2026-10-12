ВАКС присудив ексочільнику КРАІЛ Гетьману 8 років вʼязниці

12 жовтня 2026 року ВАКС оголосив вирок колишньому члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), якого у серпні 2021 року САП та НАБУ викрили на одержанні хабаря. За інформацією ЕП, мова про Євгена Гетьмана.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційно прокуратури.

У серпні 2021 року САП та НАБУ викрили Гетьмана на одержанні 90 тис. дол за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

Гетьману призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та права постійно чи тимчасово здійснювати функції представника влади строком на три роки, з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили суд залишив Гетьмана під заставою. Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляції.

Нагадаємо:

За підсумками 9 місяців 2025 року онлайн-казино отримали 45,5 млрд грн, що на 8% перевищує показник за аналогічний період 2024 року.