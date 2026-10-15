Найбільше коштів любителі азартних ігор в Україні віддають нелегальному бізнесу – дослідження

Понад половина всіх витрат на азартні ігри в Україні припадає на нелегальний сегмент ринку.

Такі результати дослідження компанії "Кантар Україна".

За оцінками дослідження, проведеного на замовлення громадської спілки "Асоціація українських операторів грального бізнесу", на нелегальний сегмент ринку припадає 55.4% усіх витрат на азартні ігри в Україні.

Податковий фактор - ключова економічна причина привабливості нелегальних операторів. Прямо на нього вказують 22% гравців ("виплачують повну суму виграшу, не забирають податки").

Проте саме відсутність оподаткування та регуляторних процедур лежить в основі трьох головних драйверів вибору - швидших виплат (46%), зручності (45%) та кращих бонусів (33%). Фактично гравець порівнює не сервіс, а суму "на руки".

Онлайн-опитування 800 українців віком 18–69 років, які користувалися послугами гемблінгу протягом останніх трьох місяців. Вибірка репрезентативна за статтю, віком, регіоном і типом населеного пункту.

Сайт і мобільний застосунок є основними каналами гри для всіх типів ігор. Мобільний застосунок особливо важливий для слотів і покеру, тоді як месенджери частіше використовують для участі в лотереях і покері, що підкреслює роль швидкого та зручного доступу до гри, говориться у дослідженні.

Ставки на спорт продовжують зростати як за кількістю гравців, так і за частотою участі. Водночас для онлайн-казино та слотів характерне зниження регулярності гри: все більше користувачів грають рідше ніж раз на місяць, з'ясували дослідники.

За оцінкою Асоціації українських операторів грального бізнесу, український бюджет може щороку недоотримувати до 20 млрд грн через діяльність нелегальних онлайн-казино та букмекерських платформ.

Частка тіньового сегмента становить 55,4%, а його річний обсяг сягає близько 60 млрд грн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що від початку року регулятор грального ринку PlayCity подав на блокування удвічі більше незаконних сайтів з азартними іграми, ніж за весь минулий рік.

Раніше повідомлялося, що Кабмін попередньо підтримав передачу регулятора грального ринку PlayCity від Мінцифри у своє пряме підпорядкування.

6 травня 2026 року комітет ВР з питань фінансів підтримав правки до законопроєкту про оподаткування доходів із цифрових платформ, одна з яких передбачає передачу функцій формування політики у сфері азартних ігор та лотерей від Мінцифри до Міністерства фінансів.

Завдяки постанові щодо державної системи онлайн-моніторингу, яку ухвалив уряд, держава у режимі реального часу бачитиме, як працює легальний гральний бізнес.

Кабінет Міністрів України з напрацюваннями Міноборони ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану.