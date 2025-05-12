Правоохоронці ліквідували підпільне виробництво сигарет родичів нардепа Мамояна

Бюро економічної безпеки спільно з Нацполіцією викрили групу осіб, які організували нелегальне виробництво сигарет в приміщенні свиноферми.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За інформацією власних джерел ЕП, в цеху працювали шість місцевих мешканців Білоцерківського району на Київщині. Джерела повідомляють, що контролювали виробництво родичі депутата Суто Мамояна з партії "Платформа за життя і мир" (колишня ОПЗЖ). Джерела зазначають, що поки немає підтвердження щодо того, чи був Мамоян безпосередньо причетний до цього виробництва.

За даними слідства, приміщення свинячої ферми облаштували лініями для виготовлення сигарет та упаковки їх в пачки, блоки й плівку. Потужності повного циклу дозволяли виготовляти понад 50 тис. пачок сигарет в день.

БЕБ

Як зазначає БЕБ, сигарети без марок акцизного податку продавали під виглядом продукції відомих брендів. Реалізовували товар переважно на території Київщини, а також відправляли покупцям за допомогою відомого поштового оператора, відділення якого було розташовано в кілометрі від нелегального цеху.

Також, за інформацією джерел, виготовлений товар продавали через перевірених осіб та Telegram-канали великими партіями на дрібний опт, а далі це розповсюджувалось по дрібних торгових точках.

Детективи БЕБ провели 5 невідкладних обшуків на території Києва та Київської області. В результаті вилучили обладнання, сировину, фільтри, 14 ящиків з тютюном та понад 100 тис. пачок сигарет.

Крім цього, як повідомляють джерела ЕП, виробництво мало дві власні фури, декілька напівпричепів, також орендувало вантажні автомобілі.

Досудове розслідування триває.

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