Українські фермери відновили вирощування кавунів і динь до рівня 2021 року

За 2024 рік обсяг закупівлі Україною кавунів і динь з-за кордону повернувся на довоєнний рівень, адже фермери змогли збільшити посівні площі та отримати кращий урожай.

Про це пише AgroTimes.

"За два роки інвестицій у виробництво баштанних в нових географічних умовах Україна змогла повністю замістити той імпорт, який був необхідний з початку війни", – зазначив аналітик плодоовочевого ринку проєкту EastFruit Євген Кузін.

Повідомляється, що водночас виробники баштанних культур заплатили за швидке розширення посівних площ цінами, набагато нижчими за рівні 2022-2023 років, але трошки вищими за рівень 2021 року.

"Також довелося розплачуватись і споживачам: якість і смакові властивості кавунів і динь, вирощених у нових географічних умовах, були часто незадовільними", – додав аналітик.