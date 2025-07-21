На Херсонщине планируют собрать более 30 тысяч тонн арбузов

В этом году на правобережье Херсонщины планируют собрать более 30 тысяч тонн арбузов, площади под бахчевые увеличили в этом году в полтора раза.

Об этом сообщает"Вгору".

Как сообщил директор Департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской областной военной администрации Дмитрий Юнусов, в 2025 году арбузами засеяли 1500 гектаров, в прошлом году - более 600 гектар. Еще на 400 гектарах посадили дыни.

По его словам, урожайность зерновых, технических культур, а также арбузов будет меньше, чем ожидали, поскольку на это повлияли погодные условия.

"В Чернобаевской, Музыковской и Белозерской громадах Херсонской области фиксируют разную урожайность бахчевых культур. Одним аграриям удалось собрать лишь около 20 тонн с гектара, а некоторым более 60 тонн", - говорится в публикации.

Одна из проблем низкой урожайности бахчевых - это заморозки, которые были в начале апреля. "Десятого апреля фиксировали до минус 10 градусов, и те аграрии, которые засеяли ранний арбуз, то им пришлось пересевать, поскольку 70% семян померзли. А те, кто сделал ставку на более поздний и засевали в начале мая, получили большую урожайность бахчевых", - отметил Юнусов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что по прогнозу Минагро, в этом году урожай арбузов и дынь достигнет 240 тыс. тонн, а общая площадь под ними составит 30 тыс. га. После оккупации части территорий юга Украины, площади под арбузами в стране восстановились, а новыми лидерами выращивания стали центральные и восточные области.

Ранее сообщалось, что за 2024 год объем закупки Украиной арбузов и дынь из-за рубежа вернулся на довоенный уровень, ведь фермеры смогли увеличить посевные площади и получить лучший урожай.

Также сообщалось, что в августе прошлого года цены на арбузы в Украине снизились на треть, и арбуз в Украине стоил в среднем на 60% дешевле, чем в начале августа 2023 года.

Тогда улучшение погодных условий практически по всей территории страны позволили украинским производителям арбузов возобновить активные уборочные работы, что приводить к увеличению предложения этой продукции на рынке.