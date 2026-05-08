В Україні стартував етап внесення даних у базу цін будівельних матеріалів

В Україні стартував етап наповнення даними бази цін будматеріалів, як інструмент вона може запрацювати за три місяці.

Про це повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

"Зараз стартував етап наповнення бази цін, на першому етапі там з'являться ціни на підставі аналізу реалізованих проєктів", - повідомила заступниця міністра.

За її словами, на другому етапі, який розпочнеться у цьому місяці, виробники будівельних матеріалів самі будуть вносити дані про вартість.

На третьому етапі до наповнення підключиться Prozorro Market, де виключно з використанням кодифікатора буде відбуватися придбання будівельних матеріалів, а відповідні дані вносяться до бази цін.

"Отже, база цін буде динамічна, наповнюватися буде більшою частиною з трьох цих джерел, аналізуватись буде постійно, термін чинності певної інформації також буде мати місце, щоб цифри в бази цін відповідали реаліям. Ми очікуємо, що за три місяці ця база почне працювати як інструмент", – наголосила Козловська.

Читайте також: Скільки переплачують на державному будівництві?

Нагадаємо:

Як повідомлялось у 2025 році, собівартість будівництва житла з початку 2025 року виросла в середньому на 10-25% залежно від класу житла.