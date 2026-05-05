"Укрзалізниця" повідомила, за чий рахунок оновить рекламну інфраструктуру

"Укрзалізниця" обрала єдиного оператора реклами на вокзалах: партнер оновить екрани та встановить сітілайти на низці станцій.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця" вперше впровадила централізовану модель розміщення реклами на вокзалах по всій країні. В електронній торговій системі Prozorro.Продажі відбувся аукціон на право розміщення рекламних засобів і матеріалів на 94 вокзалах України.

Переможцем торгів стало ТОВ "Рекламне агентство Група Укр-Медіа", яке отримало право на розміщення 898 рекламних площин.

"Важливо, що в межах договору передбачено оновлення рекламної інфраструктури за рахунок переможця", – говориться у повідомленні.

Зокрема, нові екрани з'являться над ескалатором Центрального вокзалу Києва, а також на вокзалах у Києві, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську та Татарові-Буковелі. Сітілайти з відеоконтентом буде встановлено у Києві, Одесі, Дніпрі та Львові.

Місячна вартість договору становить 2 045 900 грн (без ПДВ).

