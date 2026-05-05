Канал "Рада" повернеться в телемарафон: кого обрали новим підрядником

ДП "Парламентський телеканал "Рада" обрав ТОВ "Файно-компані" новим підрядником на виробництво контенту для телемарафону "Єдині новини #UAразом".

Про це йдеться в інформації про резальтати мистецького конкурсу.

ТОВ "Кінокіт", яке раніше виробляло контент для телеканалу "Рада" в рамках телемарафону, на початку цього року зупинило роботу.

Як пише "Детектор медіа", минулого тижня пройшла презентація проєктів, де був обраний переможець - ТОВ "Файно-компані".

Власницею та керівницею "Файно-компані" є Марія Владова-Гілевич. До 2021 року компанія належала Оксані Кулик.

ТОВ "Файно-компані" у 2023 році брала участь у тендері ДП "Мультимедійна платформа іномовлення" і отримала 5,5 млн грн на виробництво серіалу "Під небом".

Офіс компанії розташований на вулиці Дмитрівській, неподалік від офісу телеканалу "Інтер". Однак юридичні адреси в компаній різні.

У 2007 році "Файно-компані" разом з продакшном "Інтера" виробляла фільми. Наприклад, стрічку Андрія Бенкендорфа "Сповідь Дон Жуана", "Вітчим" та "Ялинка, кролик, папуга".

На сайті "Прозорро" ще немає інформації про тендер та виділення коштів на виробництво марафону ТОВ "Файно-компані".

ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" 22 квітня уклало чотири угоди з телеканалами про створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" у 2026 році на загальну суму 637,96 млн грн.

Договори були укладені з ТОВ "Ми – Україна", ТОВ "СЛМ Новини" (StarLightMedia)

ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" ПрАТ "Телеканал "Інтер".