Регулятор розповів, як українські водоканали виживають завдяки альтернативній енергії

В Україні постійно зростає кількість водоканалів, що встановлюють резервні джерела живлення, зокрема, установки з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), у своїй статті, розміщеній на сайті Асоціації європейських регуляторів водних ресурсів (WAREG), передає "Інтерфакс-Україна".

Таким чином водоканали намагаються забезпечити стабільне водопостачання в умовах регулярних відключень електричної енергії.

"Використання альтернативних джерел енергії дозволяє українським водоканалам не тільки підвищити стійкість до надзвичайних ситуацій, але й поступово перейти на енергонезалежну модель управління", – зазначив регулятор.

За інформацією комісії, одним з найбільш перспективних напрямків для водоканалів є використання сонячних електростанцій (СЕС).

Встановлення фотоелектричних модулів дозволяє забезпечити базовий рівень електропостачання критично важливої інфраструктури.

Поєднання СЕС з накопичувачами енергії є особливо ефективним, оскільки забезпечує автономну роботу під час аварійних відключень електроенергії.

Наразі деякі водоканали вже встановили СЕС, які працюють і покривають частину їх потреб в електроенергії, інші водоканали активно розробляють проєктну документацію і технічні розрахунки для впровадження аналогічних систем найближчим часом.

