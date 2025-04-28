На Харківщині ворожі дрони знищили велике агропідприємство

У Харківській області внаслідок російської атаки "шахедів" суттєво пошкоджено агропідприємство, яке є учасником Всеукраїнської аграрної ради.

Про це повідомив очільник бізнес-асоціації Андрій Дикун.

Російська армія атакувала село Мокрій Рокитній.

"РФ продовжує терор цивільного населення та прицільне знищення агропідприємств України. Сьогодні о третій ранку на Харківщині знищено будівлю телятника, адмінбудівлю, три корівники, два складських приміщення та автомобіль", - повідомив Дикун.

Дикун також розповів, що господарство мало 281 дойну корову, із яких під час обстрілу загинуло щонайменше 100 тварин.

Точну кількість у господарстві знатимуть, коли розберуть завали.

Нагадаємо:

Внаслідок атаки БПЛА в Черкасах пошкоджено один з об’єктів газопостачання. Влада закликає мешканців обласного центру та деяких інших населених пунктів вимкнути газові прилади.