На Харківщині ворожі дрони знищили велике агропідприємство
У Харківській області внаслідок російської атаки "шахедів" суттєво пошкоджено агропідприємство, яке є учасником Всеукраїнської аграрної ради.
Про це повідомив очільник бізнес-асоціації Андрій Дикун.
Російська армія атакувала село Мокрій Рокитній.
"РФ продовжує терор цивільного населення та прицільне знищення агропідприємств України. Сьогодні о третій ранку на Харківщині знищено будівлю телятника, адмінбудівлю, три корівники, два складських приміщення та автомобіль", - повідомив Дикун.
Дикун також розповів, що господарство мало 281 дойну корову, із яких під час обстрілу загинуло щонайменше 100 тварин.
Точну кількість у господарстві знатимуть, коли розберуть завали.
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