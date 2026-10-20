Акції великого агрохолдингу України обвалилися майже на 20%: торги зупинили

Варшавська фондова біржа 20 жовтня призупинила торги акціями українського агрохолдингу "Астарта" після падіння їхньої вартості на 19,14% — до 30,2 злотого.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на біржові дані.

На початку дня акції коштували 37,25 злотого. Востаннє на рівні близько 30 злотих вони торгувалися у вересні 2024 року, тоді як у травні цього року ціна перевищувала 60 злотих.

До призупинення обсяг торгів паперами "Астарти" становив 1,52 млн злотих. За ціною 30,2 злотого капіталізація компанії становить близько 755 млн злотих, або 193,5 млн доларів.

Падали й акції інших українських агрокомпаній: ІМК втратила 9,21%, "Агротон" — 1,63%, KSG Agro — 1,37%, "Мілкіленд" — 1,19%.

Загалом індекс українських акцій WIG-Ukraine з початку торгів знизився на 3,38%, тоді як основний індекс Варшавської біржі WIG20 — на 1,24%.

Нагадаємо:

У липні "Астарта" повідомила про намір продати підприємство "Чернігів Еко Плюс", яке обробляє близько 4 тисяч гектарів.