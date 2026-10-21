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Мінагрополітики попросило у ЄС 1,1 мільярда євро на логістику

Володимир Тунік-Фриз — 21 жовтня, 19:40
Мінагрополітики попросило у ЄС 1,1 мільярда євро на логістику

Міністерство аграрної політики звернулось до Європейського Союзу щодо компенсації логістичних втрат через російські обстріли на 1,1 мільярда євро.

Про під час експортного форуму ЕП заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Віталій Головня.

Головня зазначив, що міністерство направило лист до ЄС щодо надання 1,1 мільярда євро компенсації логістичних втрат.

За його словами, це питання "рухається".

Також Мінагрополітики звернулось до ЄС щодо компенсації відсотків, які передбачені портфельними гарантіями на 220 мільйонів євро. Цей процес, за словами Головні, "також рухається".

Нагадаємо:

28 вересня міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомляв, що Єврокомісія відхилила запит України на 220 млн євро для підтримки ліквідності аграріїв.

аграрії логістика

логістика

Мінагрополітики попросило у ЄС 1,1 мільярда євро на логістику
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