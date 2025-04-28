Після атаки дронів мер Черкас закликав терміново вимкнути газові прилади

Внаслідок атаки БПЛА в Черкасах пошкоджено один з об’єктів газопостачання. Влада закликає мешканців обласного центру та деяких інших населених пунктів вимкнути газові прилади.

Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко та начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

"Шахедна" атака тривала досить довго в місті Черкаси. Зрозуміло, що є пошкодження громадської інфраструктури", - заявив Бондаренко.

"У зв’язку із аварійними роботами на одному з об’єктів газопостачання, я хотів би звернутися до всіх споживачів із проханням терміново вимкнути газові прилади і не користуватися газом у своїх приватних домоволодіннях", - закликав міський голова.

Більше детальну інформацію він пообіцяв повідомляти протягом дня.

Як повідомляє Черкаська ОВА, підприємства й організації Черкас, Хуторів, Слободи, Вергунів, Нечаївки, Геронимівки, Хацьок та Руської Поляни просять припинити споживання газу.

"У звʼязку з терміновими ремонтними роботами, просимо місцевих жителів припинити споживання газу, з перекриттям кранів на котлах і газових плитах", – наголосив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.