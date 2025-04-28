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На Харьковщине вражеские дроны уничтожили крупное агропредприятие

Виктор Волокита — 28 апреля, 16:40
На Харьковщине вражеские дроны уничтожили крупное агропредприятие
Фейсбук сторінка Дикуна

В Харьковской области в результате российской атаки "шахедов" существенно повреждено агропредприятие, которое является участником Всеукраинского аграрного совета.

Об этом сообщил глава бизнес-ассоциации Андрей Дикун.

Российская армия атаковала село Мокрая Ракитная.

"РФ продолжает террор гражданского населения и прицельное уничтожение агропредприятий Украины. Сегодня в три утра на Харьковщине уничтожено здание телятника, админздание, три коровника, два складских помещения и автомобиль", - сообщил Дикун.

Дикун также рассказал, что хозяйство имело 281 дойную корову, из которых во время обстрела погибло не менее 100 животных.

Точное количество в хозяйстве будут знать, когда разберут завалы.

Как сообщает Суспільне, речь идет о ЧП "Агросервис СГ".

"К сожалению, это второе нападение на наше предприятие. Первое нападение произошло в 2024 году, 23 февраля. Ночью прилетело шесть "Шахедов". Мы отстроили, все отремонтировали", - рассказал директор предприятия Александр Красовский.

Напомним:

В результате атаки БПЛА в Черкассах поврежден один из объектов газоснабжения. Власти призывают жителей областного центра и некоторых других населенных пунктов выключить газовые приборы.

аграрии война

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На Харьковщине вражеские дроны уничтожили крупное агропредприятие
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