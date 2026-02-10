На Харківщині внаслідок російської атаки загорілася АЗС
На Харківщині внаслідок атаки російського безпілотного літального апарату сталася пожежа на автозаправній станції.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У результаті влучання сталося загоряння заправних колонок у Богодухівському районі, постраждала одна цивільна особа, говориться у повідомленні.
"Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. На місці події під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів працювали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади", – інформує ДСНС.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що у Сумах розпочали роботи з монтажу систем захисту автозаправних станцій від атак дронів.
До того Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що опрацьовує з бізнесом питання захисту АЗС від російських ударів.
Минулого року внаслідок російської атаки дронами було знищено останній автозаправний комплекс мережі ОККО у Костянтинівці Донецької області.