На Харківщині внаслідок російської атаки загорілася АЗС

На Харківщині внаслідок атаки російського безпілотного літального апарату сталася пожежа на автозаправній станції.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У результаті влучання сталося загоряння заправних колонок у Богодухівському районі, постраждала одна цивільна особа, говориться у повідомленні.

"Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. На місці події під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів працювали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади", – інформує ДСНС.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Сумах розпочали роботи з монтажу систем захисту автозаправних станцій від атак дронів.

До того Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що опрацьовує з бізнесом питання захисту АЗС від російських ударів.

Минулого року внаслідок російської атаки дронами було знищено останній автозаправний комплекс мережі ОККО у Костянтинівці Донецької області.