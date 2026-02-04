"Укрнафта" суборендувала колишні заправки Shell: які умови

АТ "Укрнафта" 19 січня уклало дві угоди з ТОВ "Альянс Холдинг" про послуги суборенди автозаправок на загальну суму 841,9 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Строком до 30 вересня 2028 року "Укрнафта" взяла в суборенду 117 майнових комплексів – нерухомого та рухомого майна автозаправних станцій по Україні.

Зокрема 715,9 млн грн припадає на 99 АЗС, які "Альянс Холдинг" орендує у їхнього власника, а 126 млн грн – на 18 АЗС, які "Альянс Холдинг" узяв у нього в лізинг. Власником є ТОВ "Інвест-Регіон".

Суборендна плата буде визначатись із розрахунку 1,74 грн із ПДВ за кожний літр пального, яке реалізує "Укрнафта" на цих АЗС.

Ціна договорів – гранична протягом усього строку дії.

Нагадаємо, у грудні 2025 року "Укрнафта" повідомляла, що завершила ребрендинг усіх 118 заправних станцій, які раніше працювали під брендом Shell.

Пів року тому, у серпні 2025 року, "Укрнафта" й компанія Shell Overseas Investments BV (Нідерланди) остаточно завершили угоду про придбання українською держкомпанією частки обсягом 51% у "Альянс Холдингу", який володів мережею зі 118 АЗК під брендом Shell в Україні.

Shell вирішила продати роздрібний бізнес в Україні після того, як його частково націоналізували: Фонд держмайна у жовтні 2024 року став власником 49% статутного капіталу "Альянс Холдингу".

Ця частка раніше належала росіянину Едуарду Худайнатову, який потрапив під санкції після початку повномасштабної війни. За рішенням ВАКС його українські активи, зокрема частка в "Альянс Холдингу", були стягнені в дохід держави.

У Shell наполягали, що після початку повномасштабної війни частка Худайнатова в "Альянс Холдингу" скоротилася до 2,56%, а непряма частка Shell зросла до 97,44%.

Наразі "Альянс Холдинг" на 51% належить "Укрнафті" й на 49% – Фонду держмайна.

Засновником власника заправок "Інвест-Регіон" своєю чергою є сам "Альянс Холдинг".

