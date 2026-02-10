Ворог знищив сільськогосподарське підприємство на Чернігівщині

У понеділок 9 лютого росіяни з 20:00 і до опівночі прицільно атакував сільськогосподарське підприємство в селі Семенівської громади Чернігівської області.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Попередньо, росіяни використали 8 ударних дронів і одну ракету, щоб знищити агропідприємство на прикордонні.

"У своїх пропагандистських медіа вони звичайно відзвітують про "успішну операцію зі знищення стратегічної цілі". Але правда в тому, що це був сільськогосподарський бізнес", – зазначив Чаус.

Руйнування значні. Знищені трактори, вантажівки, гаражі й ангари - абсолютно всі потужності.

За попередньою інформацією – внаслідок ударів ніхто не постраждав.

