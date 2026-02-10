Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Ворог знищив сільськогосподарське підприємство на Чернігівщині

Володимир Тунік-Фриз — 10 лютого, 12:15
Ворог знищив сільськогосподарське підприємство на Чернігівщині
Ворог знищив сільськогосподарське підприємство на Чернігівщині
Вʼячеслав Чаус

У понеділок 9 лютого росіяни з 20:00 і до опівночі прицільно атакував сільськогосподарське підприємство в селі Семенівської громади Чернігівської області.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Попередньо, росіяни використали 8 ударних дронів і одну ракету, щоб знищити агропідприємство на прикордонні.

"У своїх пропагандистських медіа вони звичайно відзвітують про "успішну операцію зі знищення стратегічної цілі". Але правда в тому, що це був сільськогосподарський бізнес", – зазначив Чаус.

Руйнування значні. Знищені трактори, вантажівки, гаражі й ангари - абсолютно всі потужності.

За попередньою інформацією – внаслідок ударів ніхто не постраждав.

Нагадаємо:

Населені пункти у трьох громадах Одеської області частково залишились без електропостачання внаслідок російського удару по об'єкту енергетики уночі 10 лютого.

аграрії війна

війна

Ворог знищив сільськогосподарське підприємство на Чернігівщині
Київщина отримала від партнерів понад 500 великих генераторів: де встановлюють
Росіяни вдарили по об’єкту енергетики на Одещині – спалахнула пожежа, люди без світла

Останні новини