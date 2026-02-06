У січні податківці викрили 37 тіньових заправок

У січні податківці виявили 37 адрес нелегальної торгівлі пальним, обладнання та резервуари було опломбовано, а пальне й технічними засобами – вилучено.

Про це інформує Державна податкова служба.

"Реалізація здійснювалася особами, які не були зареєстровані як суб'єкти господарювання, та не мали жодних дозвільних документів на здійснення такої діяльності", – говориться у повідомленні.

За результатами перевірок, проведених податківцями, у тому числі спільно з правоохоронними органами, на порушників складено протоколи про адміністративні правопорушення.

Обладнання та резервуари було опломбовано, а пальне разом із технічними засобами – вилучено з незаконного обігу.

Так, у Рівненській області встановлено факт роздрібної торгівлі пальним фізичною особою без державної реєстрації та ліцензії. Місце реалізації не передбачене для такого виду діяльності та без належних умов зберігання.

"Пальне й обладнання вилучено. На фізичну особу складено адмінпротокол, а матеріали справи передано до суду", – говориться у повідомленні.

У Волинській області виявлено так звану "тіньову АЗС", власник якої здійснював нелегальний продаж пального без ліцензії, а також використовував працю неоформленого працівника.

Порушнику нараховано 1,5 млн грн штрафних санкцій. Ще 80 тис. грн він сплатить за порушення вимог трудового законодавства.

Для здійснення господарських операцій з пальним необхідно отримати відповідну ліцензію на певний вид діяльності, нагадує ДПС.

Нелегальна діяльність у цій сфері тягне за собою адміністративну, фінансову, а в окремих випадках – кримінальну відповідальність.

"В умовах воєнного стану незаконна торгівля пальним підриває фінансову стабільність держави, зменшує надходження до бюджету та безпосередньо впливає на можливості підтримки Збройних сил України", – наголошують у ДПС.

Нагадаємо:

Торік Державна податкова служба в межах боротьби з тіньовим ринком пального застосувала понад 463 млн грн штрафів і припинила дію майже 900 ліцензій.

Раніше у Києві викрили та припинили роботу нелегальної автозаправної станції, яка торгувала незаконно виготовленим пальним.

Бюро економічної безпеки викрило дві автозаправні станції, що на території Києва реалізовували незаконно виготовлене пальне.

Також БЕБ у Києві викрило розгалужену схему незаконного виробництва та реалізації контрафактного пального.

БЕБ припинило протиправну діяльність трьох автозаправних станцій в Одесі.

Кабінет міністрів має до 1 лютого 2026 року сформувати повний перелік нелегальних АЗС та забезпечити конкретні результати по кожній із них — від легалізації до демонтажу і притягнення винних до відповідальності.