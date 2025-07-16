На Харьковщине хотят создать подземный индустриальный парк

После массовых обстрелов и потери большинства предприятий на Харьковщине планируют создать первый в Украине подземный индустриальный парк.

Об этом пишет "Думка".

Эти планы предприниматели обсудили в эфире телемарафона "Единые новости", передает сайт.

Так, директор предприятия по изготовлению велосипедов Андрей Савран рассказал, что в феврале 2022 года российские обстрелы уничтожили одно из предприятий на Харьковщине, нанеся ущерб на 60 миллионов гривен. После полуторагодичной релокации на Тернопольщину производство вернулось в родной регион.

"В то же время из 15 предприятий индустриального кластера в области сегодня остались только три - это компании в сферах машиностроения, металлообработки, гидравлических систем и школьной мебели", - говорится в публикации.

Чтобы сохранить рабочие места и поддержать бизнес, в регионе решили создать подземный индустриальный парк.

"По словам коммуникационного менеджера украинского индустриального кластера, в мире таких парков всего пять, но именно для Харькова это будет шансом восстановить промышленность в безопасных условиях", - пишет "Думка".

Предполагается, что парк станет автономным пространством для предприятий. Поддержать реализацию проекта согласились международные инвесторы.

"Сейчас харьковские предприниматели сталкиваются с отсутствием грантов и государственной поддержки из-за расположения в красной зоне, поэтому инициатива создания подземного парка должна стать ключевой для сохранения промышленности региона", - указано в публикации.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Харьковщина станет первой областью в Украине, где появится подземный детский сад. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ранее сообщалось, что в рамках мастер-плана восстановления Харькова было представлено семь пилотных проектов.

В частности, были представлены проекты создания научного квартала (на месте рынка Барабашово), создание современного транспортного узла и торгово-развлекательного культурного центра на территории железнодорожной станции пригородного вокзала "Левада".

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, убытки, нанесенные россиянами инфраструктуре города, оцениваются в 9,5 млрд долларов, такие расходы могут покрыть только международные партнеры, учреждения и частные инвесторы.