Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

На Харьковщине хотят создать подземный индустриальный парк

Андрій Муравський — 16 июля, 17:38
На Харьковщине хотят создать подземный индустриальный парк
Фото ілюстративне
Суспільне

После массовых обстрелов и потери большинства предприятий на Харьковщине планируют создать первый в Украине подземный индустриальный парк.

Об этом пишет "Думка".

Эти планы предприниматели обсудили в эфире телемарафона "Единые новости", передает сайт.

Так, директор предприятия по изготовлению велосипедов Андрей Савран рассказал, что в феврале 2022 года российские обстрелы уничтожили одно из предприятий на Харьковщине, нанеся ущерб на 60 миллионов гривен. После полуторагодичной релокации на Тернопольщину производство вернулось в родной регион.

"В то же время из 15 предприятий индустриального кластера в области сегодня остались только три - это компании в сферах машиностроения, металлообработки, гидравлических систем и школьной мебели", - говорится в публикации.

Чтобы сохранить рабочие места и поддержать бизнес, в регионе решили создать подземный индустриальный парк.

"По словам коммуникационного менеджера украинского индустриального кластера, в мире таких парков всего пять, но именно для Харькова это будет шансом восстановить промышленность в безопасных условиях", - пишет "Думка".

Предполагается, что парк станет автономным пространством для предприятий. Поддержать реализацию проекта согласились международные инвесторы.

"Сейчас харьковские предприниматели сталкиваются с отсутствием грантов и государственной поддержки из-за расположения в красной зоне, поэтому инициатива создания подземного парка должна стать ключевой для сохранения промышленности региона", - указано в публикации.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Харьковщина станет первой областью в Украине, где появится подземный детский сад. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ранее сообщалось, что в рамках мастер-плана восстановления Харькова было представлено семь пилотных проектов.

В частности, были представлены проекты создания научного квартала (на месте рынка Барабашово), создание современного транспортного узла и торгово-развлекательного культурного центра на территории железнодорожной станции пригородного вокзала "Левада".

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, убытки, нанесенные россиянами инфраструктуре города, оцениваются в 9,5 млрд долларов, такие расходы могут покрыть только международные партнеры, учреждения и частные инвесторы.

Харков промышленность

промышленность

На Харьковщине хотят создать подземный индустриальный парк
Государство дало более 200 миллионов гривен на развитие двух индустриальных парков
ЕС мало делает для уменьшения зависимости от китайских редкоземельных металлов - The Guardian

Последние новости