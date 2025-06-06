На Одещині будуватимуть новий міст через Дунай

На півдні Одеської області планують збудувати новий міст через Дунай.

Про це пише ЦТС.

Йдеться про будівництво моста у селі Орлівка в Ізмаїльському районі, який на іншому боці Дуная веде до румунського міста Ісакча.

Проєкт включено до Стратегії відновлення та розвитку регіону на 2025-2027 роки, оприлюдненої на сайті Одеської обласної ради.

Цей міст стане частиною міжнародного маршруту E87, який з’єднує Україну з Румунією, Болгарією та Туреччиною.

Наразі водіям доводиться робити довгий об’їзд через Молдову, перетинаючи кордон двічі. Новий міст дозволить скоротити дорогу до Ісакчі приблизно на 80 кілометрів.

Будівництво мосту Орлівка-Ісакча через річку Дунай покликане стати частиною великого південного транспортного коридору й має з’єднати Україну з Європейським союзом через Румунію.

Будівництво планують профінансувати за рахунок міжнародної допомоги - понад 12,6 млрд гривень упродовж трьох років. У 2025 році виділять 1,26 млрд, у 2026 - майже 3,8 млрд, а у 2027 - понад 7,5 млрд гривень.

Попереду – проєктування, екологічні дослідження, саме будівництво мосту, під’їзних шляхів, а також створення пунктів пропуску і підключення до міжнародних трас.

Майбутній міст буде чотирисмуговим, матиме тротуари для пішоходів по обидва боки і буде стійким до землетрусів до 9 балів.

З українського боку збудують під’їзну дорогу довжиною 3 км, з румунського – 950 метрів.

Нагадаємо:

Восени 2023 року РФ завдала удару по поромному пункті пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією в Одеській області.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області відкрили рух вже третім мостом, відновленим після руйнацій через російське вторгнення. Міст на автошляху Р-79 зруйнували, аби зупинити просування ворога ще на початку війни.