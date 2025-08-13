Українська правда
Альона Кириченко — 13 серпня, 20:00
Прифронтові критично важливі підприємства зможуть бронювати 100% працівників

Уряд ухвалив рішення про те, що до 100% працівників критично важливих компаній, що працюють у зонах можливих або активних бойових дій, можуть отримати бронь від мобілізації.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зміна ліміту бронювання здійснюватиметься через портал "Дія" державним органом, який визнав підприємство критично важливим, – на підставі звернення обласних військових адміністрацій, за місцем фактичної діяльності підприємства, зазначають у відомстві.

Порядок бронювання залишається незмінним:

  • Підприємство має бути включене до переліку критично важливих – за поданням уповноваженого органу.
  • Заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал Дія.
  • Формування та подання списків до бронювання здійснює підприємство самостійно.

Нагадаємо:

Наприкінці травня Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, які розширюють можливості збереження кадрів для підприємств, які забезпечують обороноздатність країни під час воєнного стану.

